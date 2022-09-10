Türkiye Gazetesi

İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 4 metrobüs birbirine girmiş ve 2 metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralı yolcuları kurtardı. Yaralanan 99 kişiden 50’si ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Geri kalanı ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kaza sonrası Avrupa Yakası'nda metrobüs seferleri çift yönlü durduruldu. Bu yüzden güzergah boyunca uzun araç kuyruğu oluştu. Duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan kilometrelerce yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı. Araç akışı durduğu için de başka metrobüs duraklarında ve üst geçitlerde yoğunluk oluştu. Araçlara binmek isteyen vatandaşlar, seferler yapılamadığı için duraklara alınmadı. Bazı vatandaşlar, güvenlik görevlileri ile tartışarak yaşananlara tepki gösterdi.

Kazada yaralananlara ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada 99 yaralıdan 88'inin taburcu edildiğini açıkladı. Yerlikaya'nın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Avcılar’da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88’i şükürler olsun taburcu oldu.

3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum."

İmamoğlu açıkladı: Metrobüs kazasının nedeni belli oldu Dün Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasının ardından yaralı sayısını 117 olarak açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazanın metrobüs şoförünün seyir esnasında baygınlık geçirmesinden kaynaklandığını bildirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle yaşanan aksamalar için özür diledi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Avcılar'da 4 metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonrası meydana gelen kazanın ardından yaşanan aksamalar için İstanbullulardan özür diledi.

99 kişi yaralanmıştı.. Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar o dehşet anları anlattı Dün akşam saatlerinde Avcılar Şükrübey durağında 4 metrobüs birbirine girmiş ve 2 metrobüs ise kafa kafaya çarpışmıştı. Feci kazada 99 kişi yaralanmıştı. İşte o kazada yaralananlara ulaşıldı ve yaralılar korkunç kazaya ilişkin anları tek tek anlattı.