Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan covid-19 etkisini hala sürdürüyor. Son 2 yılda milyonlarca insan koronavirüse yakalandı. Türkiye'de ise geçtiğimiz aylarda pandemi önlemleri hafifletildi ve maske yasağı kalktı. Vakaların düşüşe geçtiği herkesin sevindiği bir dönemin ardından vakalar son 1 ayda tekrar artaya başladı.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok devlet insanı koronavirüse yakalandı ve koronavirüse yakalanlardan biri de Meclis Başkanı Şentop oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şentop, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası işbirliğini değerlendirdik" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'un mutlu günü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop, dünyaevine girdi. Düğün, 35 kişinin öldüğü kazalar sebebiyle sade bir törenle gerçekleşti.

TBMM Başkanı Şentop’tan CHP’li Altay’a sert tepki: Siyasette tehdit ve hile olmaz CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "kendisinin meselelere AK Parti gözlüğüyle baktığına" yönelik eleştrilerine cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasette tehdit ve hile olmaz" diyerek, her şeyin hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı’nın adaylığının önünde engel yok TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB’nin artık Türkiye ile ilgili bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin üyelik durumunda bile AB’ye mahkum olmayacağını belirten Şentop, “Alternatifleri çok. Bir tarafında bütün Afrika, bir tarafında Asya var. Türk devletleri, İslam ülkeleri var, Uzak Doğu’yla münasebetleri var. Türkiye’nin bu tür uluslararası birlik oluşturma konusunda AB dışında çok seçenekleri bulunuyor ve bu seçeneklerin hepsini kullanmaya da mecbur” dedi.