Türkiye Gazetesi

Ege denizinde uzun süredir devam eden Yunan tacizine bir yenisi daha eklendi.

Öğleden sonra Çanakkale Gemi Trafik Hizmetler'e gelen ihbar sonrası mavi sularda sıcak saatler yaşandı.

Çanakkale yakınlarındaki Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığı bildirildi.

Bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının, Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etti.



Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edildi.



Gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu refakat ederken, Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.



Ayrıntılar geliyor...