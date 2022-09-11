Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde uzun süredir devam eden Yunan tacizine bir yenisi daha eklendi. Öğleden sonra Çanakkale Gemi Trafik Hizmetler'e gelen ihbarla birlikte, Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığı öğrenildi. Yunan unsurları tarafından ateş açılan gemi Karanlık Liman'a demirledi.

18 KİŞİDEN OLUŞAN MÜRETTEBATLA BOĞAZA GELDİ

Ro-Ro gemisi, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında yaşanan olayın ardından 18 kişiden oluşan mürettebatla boğaza geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının 2 botla refakat ettiği gemi, boğazın Karanlık Liman mevkisine demir attı.

Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti. Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti.

18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu kişi ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide can kaybı yaşanmadığı, yaralanan olmadığı tespit edilmiş, Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Ege denizinde sıcak saatler! Yunan botlarından Ro-Ro gemisine taciz ateşi Öğleden sonra Bozcaada açıklarında seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldı. İhbarı alan Türk Sahil Güvenlik Botları olay yerine gelir gelmez, Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etti.