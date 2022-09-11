Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama kapsamında bugüne kadar 104 dosyada çocuk teslimi gerçekleştirildi, bin 336 dosyada çocukla ebeveynler arasında kişisel ilişki kuruldu. Adli süreçte çocuk haklarının gözetilmesi ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan çocuk görüşme merkezlerinin, 2023 yılı ağustos ayına kadar tüm ülkede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZLERİNİN SAYISI 50’YE ÇIKARTILDI

Pilot olarak 4 Nisan 2022'de 11 ildeki adliyelerde hayata geçirilen uygulamada çocuk görüşme merkezlerinin sayısı Afyonkarahisar, Ardahan, Artvin, Batman, Diyarbakır, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Sakarya, Trabzon, Akhisar, Akşehir, Çorlu, Ermenek, İnegöl, Ereğli, Kızıltepe, Nizip, Salihli, Serik, Viranşehir ve Zile adliyelerinde de hizmet verilmeye başlanmasıyla ağustos ayında 50'ye ulaştı.

ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİNİN SAYISI 79 OLACAK

Kahta, Taşova, Çubuk, Gölbaşı, Germencik, Mudanya, Mustafa Kemal Paşa, Kulp, Lice, Uzunköprü, Aşkale, Kelkit, Hassa, Reyhanlı, Küre, Keskin, Beyşehir, Cihanbeyli, Sarayönü, Altıntaş, Gediz, Bahçe, Düziçi, Demirci, Kula, Selendi, Alaçam, Erbaa ve Turhal adliyelerinde yarın açılacak çocuk teslimi merkezleri ile bu sayı 79 olacak.

İCRA DAİLERİNE BAŞVURMAK ZORUNDA KALMAYACAKLAR

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev alacak uzmanlara çocuk teslimi ve çocukla ilişki kurulması süreciyle ilgili on-line ve yüz yüze eğitimler veriliyor. Adalet Bakanlığının çocukların üstün yararını gözeterek hayata geçirdiği yeni uygulamayla velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler, artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor. Bu ebeveynler, adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz başvurarak belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor.

90 yıllık uygulama sona eriyor... Çocuk tesliminde yeni usul Resmi Gazete'de Adalet Bakanlığınca hazırlanan “Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle 90 yıldır uygulanan icra yoluyla çocuk teslimi de sona eriyor.