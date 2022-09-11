Türkiye Gazetesi

Yangın, Ortaköy Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın 2 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve orman işçisinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkışına yönelik incelemesi devam ediyor.

Tokat'ta korkutan orman yangını: Validen açıklama geldi Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında karaçam ormanında yangın çıktı. Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, 3 hektarlık alanı etkileyen yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Korku dolu anlar: SpaceX roketi test sırasında yangın çıkardı ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, Ay ve Mars görevlerinde kullanmayı planladığı Starship roketi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Starship motorlarının testinde yangın çıktı ve mühendisler, test alanına bölgedeki itfaiye ekiplerini çağırmak zorunda kaldı.

İSKİ'nin kazı çalışmasında doğal gaz borusu patlayınca yangın çıktı! İstanbul Şile'de İSKİ'nin yaptığı bir kazı çalışmasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle birlikte yangın çıktı.