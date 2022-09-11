Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ulaşımda 10 Eylül itibarıyla kış tarifesine geçti. Yeni sefer düzenine göre, İETT'de günde 5 bin 237 araçla 52 bin 985 sefer düzenlenmesi planlanıyor. Kış sefer düzeninde, yazın oluşan talep nedeniyle hizmete alınan 48R, D1 ve D2 hatları pasifleştirilecek. KM28, 98K, 59HS, 48U, 38H, 36S, 29T ve HT19 hatları ise tekrar aktif hale getirilecek.

OKULLARIN İLK GÜNÜNE ÖZEL EK BİN 916 SEFER

İETT, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlayacağı için yarın yaşanacak yoğunluğa paralel olarak toplam bin 916 ek sefer düzenleyecek. Olası yoğunluklara karşı yedek araçlar hazır bulundurulacak ve yoğunluk yaşanan hatlara takviye yapılacak. İBB Meclisi'nin aldığı karara göre okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 saatlerinde toplu ulaşım ücretsiz olacağı için araçların tam kapasiteyle çalışması sağlanacak. Öte yandan üniversitelerin açılış tarihlerine uygun olacak şekilde de düzenlemeler yapıldı.

METROLARA YARINDAN İTİBAREN GÜNLÜK 332 EK SEFER

Tüm hatlarda ilk ve son tren saatleri aynı olmakla birlikte hatların yolcu yoğunlukları analiz edilip gün içerisindeki sefer sıklıklarında değişiklikler yapıldı. Yarından itibaren tüm hatlarda günlük toplam 332 ilave seferle 324 bin 103 ek yolculuk kapasitesi sağlanacak. Bu kapsamda trafikten yaklaşık 294 bin 60 araç çekilmiş olacak. Güncel tarife bilgileri, sefer tarifeleri sayfasından sorgulanabileceği gibi istasyonlarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranlarından da öğrenilebilecek. Okulların açılması dolayısıyla Metro İstanbul AŞ'nin işletmesinde bulunan raylı sistemlerde 06.00-14.00 saatleri arasında geçiş ücretsiz olacak.

ŞEHİR HATLARI'NA DA 19 EYLÜL PAZARTESİ BAŞLAYACAK

İstanbul Şehir Hatları'nın kış tarifesi ise 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yaşanacak yoğunluklar göz önüne alınarak kış sezonuna göre düzenlenen seferler haziran ayı ortalarına kadar geçerli olacak. Kış tarifesine Şehir Hatları iskelelerinden, Şehir Hatları sosyal medya hesaplarından ve ALO 153 Beyaz Masa Danışma Hattı'ndan ulaşılabilecek.

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