Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberi ailesine ulaştı. Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberini, merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a verdi.
Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.
Yıldırım'ın Mersin'de askerden önce lisanslı futbolcu olduğu öğrenilirken, yarın kentte yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit'te 2 askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada çatışmaların devam ettiği 4 askerin yaralandığı duyuruldu.
Şehit Uzman Çavuş Uçakcı ebediyete uğurlandı Suriye’nin İdlib kentinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.