Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede ateşkesin aciliyeti, Türk vatandaşlarının tahliyesi, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz, insani yardım konuları hakkında konuşuldu.
Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Mevkidaş iki bakan Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirdi.