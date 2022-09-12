Türkiye Gazetesi

Eğitimde ilk ders zili bugün çaldı. Öğrencileri okullarına taşıyan 16 bin servis aracı İstanbul trafiğine yeniden karıştı. Bazı kritik kavşaklarda trafik yer yer durma noktasına geldi. Öte yandan sürücüler için çileye dönüşen trafik yoğunluğu yüzde 63'leri gördü.

YOĞUNLUK DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul genelinde Yaz tatilinin ardından 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlanmasıyla İstanbullular pazartesi gününe yoğun trafikle başladı. Trafik, Anadolu Yakası’nın anayollarını yer yer durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik havadan dron ile görüntülendi.

YER YER DURMA NOKTASINA GELDİ

2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından servis araçları trafikteki yerini aldı. Okulun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde yola çıkarak ders saatine yetişmeye çalıştı. Okul servislerinin de trafiğe katılmasıyla Anadolu Yakası’nın anayollarında yoğun trafik oluştu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 63 seviyelerine geldi. Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar nedeniyle D100 karayolu Kadıköy ve Ankara istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 56, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 63 olarak ölçümlendi.

Okullar açıldı! 19 milyon öğrenci dersbaşı yaptı Yaz tatili bitti. Ücretsiz ders kitapları ve 136 milyon yardımcı kaynak sıralara koyuldu. Bu yıl öğretmenler ve öğrenciler sadece derse odaklanacak.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Tarih belli oldu: Trafik sigortasına yeni düzenleme geliyor SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortalarıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Kalıcı çözümler geliştirmek istediklerini belirten Eroğlu, "Bu kapsamda hazırladığımız yol haritamızı ekim ayında kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

İstanbul'da beklenen yağmur başladı, trafik felç! Meteoroloji'nin günler öncesinde uyarıda bulunduğu İstanbul'da yağmur başladı. Özellikle Anadolu yakasında etkisini gösteren sağanak sonrası trafik bazı gölgelerde durma noktasına geldi. İBB yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçümledi, işte son gelişmeler...