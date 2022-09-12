Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan öğretmenlerimizi anıyoruz.

Yeni eğitim-öğretim yılının açılış törenini Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile Arif Nihat Asya'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Arif Nihat Asya yüreklerde adeta coşkun ırmaklar gibi asan şiirleri ile edebiyat dünyamızda silinmez izler bırakmıştır.

Binlerce öğrenci yetiştirmiş onlara iyi insan olmayı vatan ve bayrak sevgisini öğretmiştir. Şairimizin sadece bayrak şiiri bile başlı başına bir destandır.

'ARTIK ÜCRETSİZ SUNUYORUZ'

Hiç şüphesiz ki eğitime en büyük desteği biz verdik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. Derslik sayımızı ikiye katlayıp kalabalık sınıf sorunu da çözdük. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak, velilerimizi kırtasiye gezmekten kurtardık. Bugün öğrencilere yardımcı ders kitaplarını da artık ücretsiz sunuyoruz.''

Kız çocuklarının okullaşması için özel gayret gösterdik. Yüzde 30 olan okullaşma oranı yüzde 90'a ulaşmış durumda.

Geleceğimizi halkına, tarihine kinle bakan değil, tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Güzel ülkemizin umudu ve yarını sizlersiniz. Güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi tanımanız gerekiyor.

Buradan gençlere tavsiye vermek istiyorum. Kendimin uyguladığı ve evde torunlarımı da söylediğim şeyi bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

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