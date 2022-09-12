Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin terör belasıyla mücadelesi tüm hızıyla ve kararlılıkla sürüyor. Hem yurt içinde hem sınırlarımızda hem de sınır ötesinde hain terör örgütü PKK ve türü örgütllerle mücadele kahraman Mehmetçik tarafından azimle devam ediyor. Bölücü terör örgütünün kokrulu rüyası olan Mehmetçik teröristleri tek tek tespit ediyor ve etkisiz hale getiriyor.

Irak'In kuzeyinde devam edem Pençe-Kilit operasyonları kapsamında 2 terörist aha etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin Bakanlıktan açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Teröristleri güçlü şekilde cezalandırmak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz."

Pençe Kilit'te 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB: Pençe Kilit'te 9 terörist öldürüldü MSB, Pençe Kilit operasyonları kapsamında 9 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakan Akar'dan Pençe Kilit Operasyonu açıklaması: 30 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonunda 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve harekatın planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.