Türkiye Gazetesi

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, yol ortasında yaptığı hareketle trafiği birbirine kattı. Olay geçtiğimiz akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı da meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan bir İETT sürücüsü aracı ana caddede aracı çalışır ve kapıları açık vaziyette bırakarak düğüne gitti. Otobüs nedeniyle cadde de trafik oluşurken çevrede ki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü bulmak için adeta seferber oldu. Çevredeki vatandaşlardan biri şoförün düğün salonuna girdiğini gördüğünü söyleyince polis ekipleri düğün salonunda anons yaptırdı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yaklaşık bir saat sonra otobüsün yanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahsı polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şoföre para cezası da kesildi. Otobüsü ise şahsın bir yakını gelerek teslim aldı.

'TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU'

Olay sırasında evinin önünde oturduğunu ve şoförün yol ortasında aracı bırakarak düğüne gittiğini belirten bir görgü şahidi “İETT şoförü çalışır vaziyette bırakarak burada düğüne gitti. Burada trafik yoğunluğu oluştu. Daha sonra polis ekipleri geldi daha sonra şoförü buldular. Düğün salonunda anons falan da edildi ama bir yanıt vermemiş. Şahıs alkollü bir şekilde aracını bırakıp gitmiş” dedi.

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