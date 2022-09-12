Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı bir canlı yayında gençler için geliştirilen 105 yeni yurt projesinin detaylarını paylaştı. ‘Yeni bir milat olacak’ diyen Bakan Kasapoğlu yurtlar için Çarşamba günü işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılacağını belirttiği yurtlar için "Gençler her şeyin en iyisi, en güzeline layık. Biz onların yanında olduğumuzu laf değil icraat ile gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

‘GENÇLER İÇİN YAŞAM ALANI SUNUYORUZ’

Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"İlk fazda yüzde 80 yerleştirme oranına ulaştık. Bu oran tüm zamanların rekoru. Tüm gençlerimizi bu güzel çatı altında buluşturacağız. Bu çatı gençlerin gelip sadece konakladıkları yer değil, yaşam alanı. Burayı biz ayrıca ikinci bir üniversite gibi değerlendiriyoruz. Spor salonları, yaşam alanları ile devasa bir hizmet sunuyoruz.

'ÇARŞAMBA GÜNÜ YENİ BİR MİLAT OLACAK'

Özellikle ülkemizin dört bir yanında geniş bir network var. Gece gündüz tüm ekibimizle çalışan bir merkez burası. Gençlerimizin yanında olduğumuzu laf ile değil eser ile gösteriyoruz. Burslar ile, beslenme ile, kredi ile her alanda çığır açtık. Çarşamba günü yeni bir milat olacak. Gençlerimize her şeyin en iyisi, en güzeli yakışır. Gençler ve ailelerine gösterdikleri teveccüh nedeniyle teşekkür ediyorum. Tüm zamanların en yüksek başvuruyu aldık. Buna rağmen de tüm zamanların en yüksek yerleştirmesini yaptık. Gençlerimiz ile yan yana, omuz omuza, el ele olmaya devam edeceğiz."

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