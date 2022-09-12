Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı şehit oldu. Çorum’a şehit ateşi düştü, şehidin cenazesi memleketi Sungurlu ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan şehidin arkadaşının paylaşımı ortaya çıktı. İlçede mermercilik yapan Alparslan Aşut, bir ay önce şehit uzman çavuşla birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

1 AY SONRA AYNI YERE DEFNEDİLDİ

Babası Eyüp Uçakcı ve babannesi Emine Uçakcı’nın mezarlarını yaptıran şehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı’nın köy mezarlığından fotoğrafını paylaşan Aşut, “Aziz şehidimiz Ramazan Uçakcı ile 1 ay önce babası ve babaannesinin mezarını beraber yapmıştık. 1 ay sonra aynı yere şehidimizi defnettik. Yüce mevla şehadetini kabul etsin” notunu düştü. Aşut, Şehit Uzman Çavuş Uçakcı’nın mezarları yaptırırken, annesi Fatma Büyüm ve abisi Öztürk Uçakcı’ya “şehit olursam beni buraya defnedin” dediğini ifade etti.

EVLİLİK PLANLARI YAPIYORDU

Şehit Uzman Çavuş Uçakcı’nın Suriye görevi dönüşü evlilik planları yaptığı öğrenildi. Sosyal medyada şehidin cenaze töreninin haberinin yer aldığı bir videoya yorum yapan Sevda Dadak “Daha Suriye’ye gideli 3 gün olmuştu, şehadet haberini aldık. Kız kardeşimle evlilik hayalleri vardı. Döndüğüm de evlilik hazırlıklarına Allah’ın izni ile başlayalım derdi. Çok delikanlı ve iyi bir insandı, kavuşmaları mahşere kaldı. Mekanı cennet olsun vatan sağolsun” mesajını paylaştı.

ÇORUM’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, 24 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralandı. İlk olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Uçakcı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. 9 Eylül tarihine kadar GATA'da tedavi gören Uzman Çavuş Uçakcı yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Uçakcı, ilçeye bağlı Sarıkaya köyünde vasiyeti üzerine babası ve babannesinin yanına defnedildi.