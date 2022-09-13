Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı ilk birleşimi, bazı CHP'li meclis üyelerinin son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'le ilgili iddiaları üzerine tartışmalara sahne oldu.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında devam eden Mecliste, CHP adına kürsüye çıkan Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüne değindi. Subaşı, "Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. İngilizler çok severler aşırı sağcıları. Arabistanlı Lawrence, o koymuştur teoriyi. Burada 'siyasal İslam'ı kullanarak çok şey yapabilirsiniz orduda' diyen Arabistanlı Lawrence'tır. Sizin kurucu liderlerinizin de birçoğu İngiltere'den mezun olmuş gelmiştir. Vahdettin mesela, örnek aldığınız lider, İngiltere'ye kaçmıştır. İngiliz gemisiyle kaçmıştır" diye konuştu.

Meclis oturumunu yöneten Zeynel Abidin Okul, Subaşı'ya müdahale ederek Sultan Vahdettin'in kaçmadığını, sürgüne gönderildiğini dile getirdi.

Bu sırada CHP'li Meclis üyeleri, AK Parti'li Tarık Kanbur'un kendilerine yönelik 'Yunan tohumu' dediğini iddia etti. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, böyle bir söz söylenmişse özür dilenmesini istedi.

"VAHDETTİN BİZİM İÇİN BİR HAİNDİR"

Böyle bir ifadesinin olmadığını, Sultan Vahdettin'in bu topraklardan cebinde tek bir kuruş olmadan sürgün edildiğini dile getiren Kanbur ise "Devletin birliği ve beraberliği için buna göz yummuştur. Vahdettin'i buradan hain gösteren zihniyetin özür dilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Tekrar söz alan Balyalı, İBB Meclisi'nin Sultan Vahdettin'i savunma yeri olmadığını anlatarak, "Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir" dedi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

"BALIKÇIDA İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ İLE BİZ YEMEK YEMEDİK"

Söz alan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP'nin son dönemde 'helalleşme' söyleminde bulunduğunu, ancak Osmanlı ile hesaplaştığını ifade etti.

CHP'nin milletin kültürüne ve tarihine yabancı olduğunu belirten Göksu, şunları kaydetti:

"İBB Meclisi'nde ‘Vahdettin haindir’ diye bağırandan daha büyük bir hain olmaz. Biz tarihimizden utanmıyoruz, gurur duyuyoruz. Bırakın onlar 'İzmir'de düşmanı denize döktük' derken düşmanı tanımlayamasınlar. Biz düşmanımızı tanıyoruz. Diğer taraftan, efendim İngiliz muhabbetinden bahsetti Doğan Bey. Balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile biz yemek yemedik. İngiliz Büyükelçi ile kim kadeh tokuşturduysa ona sorsun, bize değil."

Meclis oturumunu yöneten Okul da Balyalı'yı sözlerinden ötürü kınadığını söyledi.

Tarihteki Türk devletlerinin hükümdarlarının, Osmanlı padişahlarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapmış devlet idarecilerinin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Okul, meclis çatısı altında sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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