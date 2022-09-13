Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Hava sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, güneydoğu ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

13 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul da listede! Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu uyarı (12 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak 17 ili etkisi altına alacak. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanağın kimi illerde gün boyu etkisinin sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yeni hafta sağanakla başlayacak Hafta başında etkisini hissettiren serin hava, hafta sonu yerini artan sıcaklığa bırakmıştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yarın itibariyle serin ve yağmurlu havanın geri döneceği bildirildi. Yağışlar özellikle Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olacak.

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için son dakika uyarısı geçti. Güneşli günler yeni hafta yerini gök gürültülü yağmurlara bırakıyor. Bu gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası başta olmak üzere kent gelinde sağanak etkili olacak. Yaşanacak olumsuzluklara ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.