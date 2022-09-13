Türkiye Gazetesi

Yerli ve yabancı turistlerin gözde yeri olan Eminönü'ndeki yeraltı çarsısında yaşanan dehşet dolu dakikalar paniğe sebep oldu. İki grup arasında çıkan kavgada sopalar havada uçuşurken silahlar çekildi ve o anlarda orada bulunan vatandaşlar zar zor kaçarak canlarını kurtardı. 8 Eylül’de Eminönü Yeraltı Çarşısı’nda saat 01.20 sıralarında meydana gelen olayda yeraltı çarşısında satılık olan bir dükkana iki esnaf talip oldu. Tacettin G. isimli esnaf, satılık olan dükkanı alınca bir diğer esnaf Mehmet T. ile aralarında tartışma yaşandı.

Tartışma, bir süre sonra husumete dönüştü.

SİLAH VE SOPALARIN OLDUĞU KAVGADAN KAÇARAK KURTULDULAR

Yeraltı çarşısında esnaf dükkanlarını kapatırken Mehmet T. ve Tacettin G.’nin beraberindeki 2 grup ellerinde silah ve sopalarla çarşıya geldi. Husumetli iki grup arasında kısa süre içerisinde silahlı çatışma yaşandı. Çatışmanın ortasında kalan vatandaşlar ve turistler canlarını zor kurtardı. Şüpheliler, çatışmanın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Olayla alakası olmayan 1 vatandaşın da omzundan vurulduğu olayda toplam 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmaların devamında Abdullah K., Abdulmuttalip G. ve Teyfik G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İki gruptan da gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O DEHŞET ANLAR KAMERADA

Yaşanan silahlı çatışma işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin yeraltı çarşısına girdiği daha sonra iki grubun birbirine ateş açtığı görülüyor. Açılan ateş sonucu yaralanan kişinin yerde sopayla dövüldüğü görülüyor. Daha sonra şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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