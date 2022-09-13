Türkiye Gazetesi

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gün gece çatışma gerçekleşti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Hasanov Ermenistan tarafının, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu yaşanan çatışma hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı bilgilendirdiği ve karşı tarafın bu adımlarının kararlılıkla engellendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu Azerbaycan askerlerinin şehit olmasından dolayı taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi ve Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Görüşmede, her iki kardeş ülkenin Savunma Bakanlarının durumla ilgili geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

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