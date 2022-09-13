Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Hem yurt içinde hem sınırlarda hem de sınır ötesinde devam eden harekatlarla hain terör örgütlerine darbe vuruluyor. Hain teröristler Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetlerine saldırıda bulundu.

3 SKERİMİZ YARALANDI

Terör örgütü mensupları tarafından Suriye’deki Zeytin Dalı Hareket bölgesinde TSK üs bölgesine saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 3 asker, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Irak'ın kuzeyinde teröre 'Pençe' darbesi! 2 PKK'lı etkisiz Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonları kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika: MİT'ten PKK'ya Erbil'de darbe! Sözde suikast timinde yer alan 3 terörist etkisiz MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK'ya Pençe darbesi: 'Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli' Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.