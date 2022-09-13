Türkiye Gazetesi

Terör örgütleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Hem İçişleri Bakanlığı hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonlarla hain terör örgütü PKK ve türevleri tek tek etkisiz hale getiriliyor. Irak'ın kuzeyinde MİT tarafından düzenlenen operasyonlarla 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in 10-12 Eylül tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere 4 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: MİT'ten PKK'ya Erbil'de darbe! Sözde suikast timinde yer alan 3 terörist etkisiz MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı sözde yönetici Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar'daki nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi.

MİT'ten sınır ötesi operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın Süleymaniye bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldüğü bildirildi.