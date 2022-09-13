Türkiye Gazetesi

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu sosyal medya hesabından İBB’nin olağanüstü toplantıya davet ettiğini duyurdu. Göksu yaptığı paylaşımda, "CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya %99.8 ile %188.12 oranları arasında zam yapmak için İBB Meclisini bugün olağanüstü toplantıya davet ediyor. Takdir Aziz İstanbullularındır.” İfadelerini kullandı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun açıklaması

NİSAN AYINDA YÜZDE 29 ZAM YAPILDI

İstanbul'da 2022 Nisan ayında suya yüzde 29 zam yapılmıştı. "İnsani Su Kullanım Hakkı" ile birinci kademe konut birim fiyatı faturaya 7,22 lira olarak yansıyacağı belirtilmişti.

Öte yandan 8,35 lira olan 16 metreküp ve üzeri su kullanımı 12,51 lira, 14,95 lira olan iş yeri su fiyatı 22,40 lira, 8,35 lira olan şantiye su fiyatı 12,51 lira, 1,39 olan kırsal mahalle konut su fiyatı 2,08 lira, 3,73 lira olan kırsal mahalle iş yeri 2,08 lira olarak belirlenmişti.

İstanbul Belediyesi'nden toplu ulaşım için önemli karar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımdaki maliyet artışını vatandaşlara yansıtmamak için, toplu ulaşım araçlarını 'sübvanse' etme kararı aldı. Başkan Mevlüt Uysal’ın talimatıyla başlatılan çalışmayla oluşturulan rapor, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandı.

İstanbul Belediyesi'nden işaret dili eğitimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İŞKUR personeline işaret dili eğitimi verilecek.