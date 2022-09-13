Türkiye Gazetesi

Babadan kalan mira paylaşılamadı ve iki kardeşin birbirine düşmesine neden oldu. Ağabey ve kardeşin miras tartışması kavgaya döndü ve kanlı bitti. Dün gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesinde bulunan bir marketin içinde meydana gelen acı olayda dün gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesinde bulunan bir marketin içinde meydana geldi.

Market içinde aralarında tartışan ağabey ve kardeşin tartışması kısa sürüde kavgaya dönüştü.

KARDEŞİNİ KANLAR İÇİNDE BIRAKTI

Kardeşlerden ağabey olan Kemal Elçi yanında bulundurduğu silahla kardeşi Kenan Elçi’yi başından vurdu. Ağabeyi tarafından vurulan kardeş kanlar içinde yerde yığılırken, ağabey hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen Kenan Elçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

2 kardeşin birbiri ile kavga ettiğini duyunca olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Ağabeyi tarafından vurulan kardeşin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kardeşini vuran cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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