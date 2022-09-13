Türkiye Gazetesi

Suriyelilerle ilgili ırkçı çıkışları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriyelilere telefonla vatandaşlık verildiğini iddia etti.

'İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜDÜR'

Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi.

"Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası hayal ürünüdür" diyen Nüfus Müdürlüğü, "Yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir." açıklamasında bulundu.

İşte ırkçı nefretin sonu: Ümit Özdağ'ın kimlik sorduğu kuyumcuyu vurdular Kışkırtıcı açıklamalar sebebiyle mültecilere saldırılar artıyor. İzmir’de daha önce Ümit Özdağ’ın kimlik sorduğu Suriyeli kuyumcu iki ayağından vuruldu.

Ümit Özdağ'dan adım adım planlı provokasyon: Yardımcısı çekti sosyal medyadan paylaştı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, cuma namazı sonrası camide imama 'Atatürk'ü anmayacak mıyız' diye bağırarak provokasyon gerçekleştirmesinin ardından, gerçekler gün yüzüne çıktı. Özdağ'ın kamera açtırıp kendini çektirdiği ve söz konusu görüntüleri paylaştırdığı kişinin yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Ümit Özdağ Suriyeli sığınmacıdan aldığı cevapla şoke oldu! Kilis'te esnaf ziyaretinde bulunan ve esnaflara nereli olduğunu soran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir esnafın sorusuna verdiği cevapla geri adım atmak zorunda kaldı.