Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın 6 sene önce düzenlediği bombalı saldırıra şehit olan Mardin Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün ölüm haberi geldi.

Şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Asım Safitürk'ün vefatına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ''Asım Safitürk Hocamız, Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti. Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz. Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin.'' dedi.