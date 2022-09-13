Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda hayatlarını kaybeden Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine rahmet, yakınlarına sabır ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman can Azerbaycan'ın yanında olacaktır." ifadesini kullandı.

AZERBAYCAN ORDUSUNDAN 50 ASKER ŞEHİT OLDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu belirtilmişti.

Sondakika... MSB'den Azerbaycan açıklaması: Öz kardeşlerimizin her zaman yanındayız Sondakika... Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Azerbaycan'a koşulsuz destek verilirken, "Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız!" denildi. .

Sondakika... Ateşkesin ihlal edildiğini duyurmuşlardı! Azerbaycan açıkladı: 50 şehidimiz var Sondakika.. Dün gece saatlerinde Ermenistan'ın kışkırtması ile başlayan Azerbaycan - Ermenistan arasındaki çatışmalarda ateşkes ilan edilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ateşkesin ihlal edildiğini, 50 askerin şehit olduğunu açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.