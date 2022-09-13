Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Eren Abluka-7 operasyonları kapsamında Tunceli'de 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 80 kilo TNT ve pilastik patlayıcı, 4 elektrikli fünye, 9 havan mühimmatı, 5 el bombası ele geçirilmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonları kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak, Hozat ilçesi kırsalında 13 Eylül 2022 tarihinde icra edilen operasyonda, toprağın altına gömülü vaziyette; 2 adet EYP düzeneği, 80 kilo TNT ve plastik patlayıcı, 4 adet elektrikli fünye, 9 adet havan mühimmatı, 5 adet el bombası ele geçirilmiştir. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" ifadeleri kaydedildi.

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