Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen ‘Ortak Dış ve Güvenlik Politikaları ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikaları’ konulu parlamentolararası toplantıda Yunan ve Rum parlamenterler Türkiye’ye yönelik haksız suçlamalarda bulununca, Türkiye’den sert bir karşılık aldı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın konuşulacağı toplantıya Türkiye adına katılan TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Yunan ve Kıbrıs Rum Kesimi temsilcilerinin yüzüne “Her uluslararası toplantıda Türkiye’yi ağzınıza doluyorsunuz. Toplantıyı provoke ediyorsunuz. Artık Avrupa’nın şımarık çocuğu olmaktan çıkın” diye konuştu.

"AB SAMİMİYET TESTİDEN GEÇİYOR"

Avrupalı bazı parlamenterler Aydın’ı konuşmasından dolayı tebrik ederken, Rusya-Ukrayna krizinin çözülmesi için gösterdiği çaba sebebiyle çok sayıda parlamenter de Türkiye’ye övgü yağdırdı. Aydın, toplantıda Türkiye’nin AB üyeliği konusunda “AB genişlemek istiyorsa dürüst davranmak zorunda. Samimiyetle bu konuyu ele almak ve ilkeli olmak zorunda. Genişlemek istiyorsa; neye göre kime göre, hangi kriterlere göre genişlemek istiyor? Bu anlamda AB’nin bir karar vermesi lazım. Bu ilkeleri tüm ülkelere eşit uygulayabiliyor mu? Aradığımız ekonomik ve demokratik kriterlerin dışında mesela din bir kriter mi? 2005 yılından bu yana müzakerelere başlayan bir Türkiye var. Başka ülkelerle yapılan müzakerelerin Türkiye ile de adil bir şekilde yapılması gerekir. AB bu konuda bir samimiyet testinden geçiyor” diye konuştu.

Son dakika! Bakan Akar'dan sert tepki: Yunanistan akıllı olsun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Bu konuda akıllı olun"

İtalya'dan Yunanistan'ı kızdıracak iddia: Türkiye'nin olağanüstü yükselişinden korkuyor Yunanistan'ın hem havada hem de Ege'de ihlalleri sürüyor. Son olarak uluslararası sularda bir Ro-Ro gemisine taciz ateşi açan Yunan botları , karşılarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarını görünce bölgeden kaçmıştı. İki ülke arasında suların giderek ısındığı dönemde İtalyan basınında kaleme alınan çarpıcı bir yazıda, Türkiye'nin olağanüstü jeopolitik yükselişinin Yunanistan'ı korkuttuğu ifade edildi.