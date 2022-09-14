Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DOĞU KESİMLERİNDE AZALACAK

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, güneydoğu ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

14 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Parçalı bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 23

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

Meteoroloji uyardı: Yeni hafta sağanakla başlayacak Hafta başında etkisini hissettiren serin hava, hafta sonu yerini artan sıcaklığa bırakmıştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yarın itibariyle serin ve yağmurlu havanın geri döneceği bildirildi. Yağışlar özellikle Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olacak.

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için son dakika uyarısı geçti. Güneşli günler yeni hafta yerini gök gürültülü yağmurlara bırakıyor. Bu gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası başta olmak üzere kent gelinde sağanak etkili olacak. Yaşanacak olumsuzluklara ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.