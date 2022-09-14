Türkiye Gazetesi

Haziran ayında Muğla, Marmaris'te korkunç büyüklükte bir orman yangını meydana gelmişti. Ailesine sinirlenen bir kişinin kasıtlı olarak ormanı ateşe verdiği ortaya çıkmıştı. Tutuklanan sanığın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede istenilen ceza açıklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İŞTE İSTENİLEN CEZA

İddianamede, sanığın başlattığı yangın sebebiyle 4392,5 hektar orman alanının yandığına yer verildi. Sanık hakkında Orman Kanunu'nun 110/4 maddesi gereği 20 bin güne kadar adli para cezası istenen iddianamede, 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savunmasında ormanı yakmak istediği için sigaralarını söndürmeden üç farklı yerde attığını ve orman yangınına sebebiyet verdiğini ifade eden sanığın, suçlamaları kabul ettiği belirtildi. Davanın ilk duruşması 9 Kasım'da görülecek.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangınını çıkardığı iddia edilen Sacit Ayhan, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 23 Haziran'da yakalanmış, suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı. Marmaris'teki yangında yaklaşık 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Marmaris yangınının kundakçısı Sacit Ayhan’ın eski işi ortaya çıktı! Buna rağmen ormanlarımızı yaktı Marmaris'te 3 gün süren yangınlar 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan resmen kül olmuş ve ormanları kundaklayan Sacit Ayhan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kundakçı Ayhan'ın babası ise oğlu hakkında konuştu ve oğlunun 3 sene ormanda yangın işçiliği yaptığını söyledi. Baba Ayhan " “Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı” dedi.

Marmaris yangını kontrol altında! Bakan Soylu'dan Marmaris Belediye Başkanı'na sert tepki: Sen çöp toplamakla mükellefsin Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise konuya ilişkin "Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum' dedi. Öte yandan Bakan Soylu ise yangına müdahale yöntemlerini eleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a 'Sen çöp toplamakla mükellefsin' diyerek sert tepki gösterdi.

Marmaris yangınında etkilenen ormanlar görüntülendi: 4 bin 400 hektar alan kül oldu Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan orman yangını dün kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıklayarak, "72 saat dolmadan söndürme çalışmaları tamamlanmış oldu" ifadelerini kullandı. Öte yandan yangında zarar gören alanlar görüntülendi. Adeta kül olan ormanlık alanlar görenlerini içini sızlatıyor.