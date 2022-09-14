Türkiye Gazetesi

Sigara izmaritleri gelişi güzel arazilere atıldığında facia kaçınılmaz oluyor. Daha önce de Tekirdağ'da bir tarla önünden geçen araç sigara izmaritini camdan dışarı atmış ve bu izmarit tarlanın yanmasına neden olmuştu. Bu ve bunun gibi birçok örneğe bir yenisi daha eklendi. Bayburt merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan Tepetarla köyünde, sigara izmaritinin gelişi güzel atılmasından dolayı çıkan yangında 45 dönümlük alan kül oldu.

Bir inşaat çevresindeki atıkların toplandığı bölgeye vatandaşlardan biri bu alan sigara izmaritini gelişi güzel bir şekilde attı. Çıkan yangın, kısa sürede kuru otlara ulaştı ve yangın büyüdü.

Bayburt'ta bir alana gelişi güzel atılan sigara izmariti 45 dönümlük alanın kül olmasına neden oldu. Fotoğraf/İHA

45 DÖNÜMLÜK ALAN 2 SAATTE KÜL OLDU

Köylülerin haber vermesiyle birlikte köye ulaşan Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangın için bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Tüm ekiplerin mücadele ettiği yangın, 2 saat süren bir zorlu uğraşın ardından söndürülürken 45 dönümlük alanın resmen kül olduğu görüldü.

Atılan sigara izmariti tarlayı 10 dakikada küle çevirdi Tekirdağ'da yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti, buğday tarlasında yangın çıkardı. 1 yıllık emeğin verildiği 50 dönümlük tarla dakikalar içinde kül oldu. Yangında 1 itfaiye eri yaralandı ve itfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dikkatsiz komşunun sigara izmariti balkonu küle çevirdi Ankara'da bir apartmanda üst kattan düşen sigara izmariti balkondaki koltuğu tutuşturdu. Balkon kullanılamaz hale gelirken mutfak ve salonda zarar gördü.

İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi İzmir'in Dikili ilçesinde hayvan damlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İzmaritten çıktığı öne sürülen yangında yaklaşık 18 dönüm arazi kül oldu.

Sigara izmariti otluk alanı yaktı Aydın’ın Efeler ilçesinde sigara izmaritinden kaynaklı otluk alanda yangın çıktı.