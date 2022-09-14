Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 2 terör örgütü mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. 1 Ocak tarihinden bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı ise 83’e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada örgüt mensuplarının 2014 ve 2022 yılında örgüte katıldıkları ayrıca Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri bildirildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 83’e yükseldi.

Türkmen lider Salihi: Kerkük sınırlarının içinde PKK terör örgütünün karargahı var Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Irak'ın Kerkük kentinde, terör örgütü PKK'nın karargahı bulunduğunu ve Kerküklülerin güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirtti.

Hudut hattından yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Aileler evlatlarını PKK terör örgütünden almak için direnişlerini sürdürüyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler çocuklarını PKK terör örgütünün elinden almak için direnişlerini aralıksız sürdürüyor. Evlat nöbeti tutan anne Solmaz Övünç, kendisi eylemde, eşinin ise evde çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını ve evde huzurlarının kalmadığını söyledi.

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