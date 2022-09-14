Türkiye Gazetesi

105 yeni yurt binasının açılışını yapan Cunhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in 100. kurtuluş yıl döneminde yaptığı Osmanlı açıklamalarına sert sözlerle tepki gösterdi. Soyer'e "Haddini bilmez, ahlaksız İzmir'i sen sel afetlerinden, pislikten lağım sularından kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var, dikili taşın ne? Sen Osmanlı'ya laf edebilecek hadde ne zaman ulaştın hadsiz!" diyerek yüklendi.

CHP'Lİ TUNÇ SOYER'E TEPKİ

Erdoğan açıklamalarında, "İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Haddini bilmez, ahlaksız İzmir'i sen sel afetlerinden, pislikten lağım sularından kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var, dikili taşın ne? Sen Osmanlı'ya laf edebilecek hadde ne zaman ulaştın hadsiz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Tunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili sözlerine tepki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında, Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti ile ilgili skandal sözlerine tepki gösterdi. 'Gerek yoktu.' diyen Akşener, ''İfadesi yanlış olmuş. Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder. " ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Tunç Soyer ve Yunanistan'a sert tepki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamalarda, İzmir B.B. Başkanı Tunç Soyer ve Ege'de provokasyonlarını sürdüren Yunanistan'a sert tepki gösterdi

Bakan Soylu'dan Soyer'e sert tepki: Geçmişine soyuna sopuna bühtan etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında kullandığı ifadeleri eleştirerek, "Siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakmayın. Onlar bu konuda cehalet içerisindedir. Osmanlı ile kendi geçmişimizi ihanetle suçlayan anlayışı elbette kimsenin kabul etmesi mümkün değil, doğru da değil. O bir cehalettir, tam kutuplaştırma ve kamplaştırmadır. O geçmişine, soyuna, sopuna bühtan etmektir. Elbette kınanacak bir hadisedir, kınıyoruz" dedi.