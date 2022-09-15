Türkiye Gazetesi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

2019 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E, A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli şahısların PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere 180 polisle birlikte şafak operasyonu düzenlendi.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

10 şüpheli şahıstan aralarında örgütün değer ailesi olarak tanımladığı, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının 1. derecede aile yakınlarından olanların bulunduğu belirlendi.

Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda şüphelilerden biri yakalandı. Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

İçişleri duyurdu: Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı gözaltında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda, Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.