Türkiye Gazetesi

Son dakika: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüşerek Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

'İKİ DEVLET, TEK MİLLET' VURGUSU

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan’ın 'iki devlet, tek millet' olduğunu, Türkiye’nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türk'ü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bakan Akar görüşmede ayrıca, Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Org. Zakir Hasanov’u tebrik ederek kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını ifade etti.

Zengezur artık Azerbaycan'ın! Türk dünyasında yeni bir devir başlıyor Ermenistan-Azerbaycan arasında iki gün önce başlayan çatışmalar Paşinyan'ın Zengezur koridorunu Azerbaycan'na bırakan anlaşmayı imzalaması ile son buldu. Peki iki ülke arasında uzun zamandır gerileme neden olan Zengezur koridoru nerede ve Zengezur neden bu kadar önemli? Eski Azerbaycan toprağı olan Zengezur'un yeniden inşaası için çalışmalar Karadağ zaferinden sonra başlamıştı. Ekonomik kalkınma için bölgedeki tüm devletleri ilgilendiren kara ve demir yolu ulaşım ağı 'Zengezur koridoru' ile Türkiye ve Azerbaycan'da diğer Türk cumhuriyetleri ile ticaret hacmini artırabilecek.