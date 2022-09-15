Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Mart’ta açılışı yapılan Yeni Tokat Havalimanına açılışından bu yana vatandaşların ilgisi yoğun. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı'nın 2022 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklamıştı.

Buna göre Tokat Havalimanı'nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 9 bin 156 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında, Tokat Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 144'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 88 ton oldu.

Bu havalimanı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlananan kararla Tokat Havalimanı daimi hudut kapısı oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tokat Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapmıştı, Tokat havalimanına yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Martta açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tokat Havalimanında 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı Eski Tokat Havalimanın yanına yapılan ikinci havalimanın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacakken, açılış öncesi 5 yıldır seferlerin yapılamadığı Tokat’a THY tarafından ilk sefer de yapıldı.