Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinde, yurt genelinde yağış beklenmediği görüldü. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin ise yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

ORTA KUVVETTE RÜZGAR BEKLENİYOR

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kaynak: İHA

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