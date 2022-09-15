Hakkari kırsalında terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi. Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'nın çok sayıda silah ve mühimmatının bulunduğu cephanelik ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'nın cephaneliğinin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, şunları kaydetti;
"Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK Terör Örgütünün cephaneliği ele geçirildi. 76 Kaleşnikov, 1 havan, 1 doçka, 2 makineli tüfek, 88 el bombası, 138 bin 300 bixi/kaleşnikov/doçka/uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler."
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