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Son dakika... Bakan Bozdağ'dan 'iade talebi' açıklaması: Uluslararası hukuka uygun
15.09.2022 - 11:23 | Son Güncelleme: 15.09.2022 - 11:33
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Levent Göktaş (Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay) ve Fatih Özer (kripto para borsası Thodex'in kurucusu) ile ilgili Adalet Bakanlığı olarak biz iade taleplerimizi ikili anlaşmalarımız ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde hazırladık ve gönderdik." açıklamasını yaptı.
Etiketler : bakan bekir bozdağ,levent göktaş,fatih özer,son dakika,
908841 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/908841.aspx
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