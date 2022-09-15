Türkiye Gazetesi

Son günlerde kardeş ülke Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarında devam eden çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'da, Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarında 50 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Öte yandan saldırılara misliyle karşılık veren Azerbaycan, 105 Ermeni askerini öldürmüştü. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu sayıyı doğrulamıştı.

RAP MÜZİKLİ KLİP DESTEĞİ

Türkiye ise her zaman olduğu gibi kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında oldu ve destek verdi. Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gerginliğin ardından Milli Savuma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan rap müzikli klip, platform kullanıcıları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda “Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milletiz! Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bu özel günde, Ermenistan’ın saldırgan ve provokatif eylemlerine güçlü şekilde karşı duran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sondakika... MSB'den Azerbaycan açıklaması: Öz kardeşlerimizin her zaman yanındayız Sondakika... Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Azerbaycan'a koşulsuz destek verilirken, "Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız!" denildi. .

Sondakika.. MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü Sondakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Acı haberi MSB duyurdu: Pençe Kilit'te şehit sayısı 4'e yükseldi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin iste yaralandığını duyurmuştu. Bakanlıktan gelen son dakika açıklamasında hastanede tedavi altına alınan 4 askerden 2'sinin daha şehit olduğu açıklandı.