Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütü PKK ve mensubu teröristlere yönelik hem yurt içinde hem sınırlarımızda hem de sınır ötesinde operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Yapılan operasyonlarla hain teröristler ya yakalanıyor ya da tek tek etkisiz hale getiriliyor. İstanbul'da hakkında kesinleşmiş cezası bulunan PKK'lı terörist kadın Bayrampaşa'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü örgüte yönelik yapılan çalışmalarda bir iş yerinde kaçak olarak çalışan PKK/KCK mensubunu tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 Eylül’de Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi'nde bulunan işyerine operasyon düzenlendi.

O TERÖRİST TUTUKLANDI

Terör suçundan aranması olan D.E. adlı örgüt üyesi kadın gözaltına alındı. “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Son dakika haberi... MİT'ten Mahmur Kampı'na nefes kesen operasyon! PKK/KCK'lı 2 terörist Türkiye'ye getirildi MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na yönelik operasyonu sonucu PKK/KCK'lı teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi.

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde MİT'ten nefes kesen operasyon! 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Yunanistan'da eğitim alan PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı Yunanistan ve Irak'a kaçak yollarla gidip orada eğitim alan PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı ve gözaltına alındı.