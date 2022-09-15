Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada dolaşan 'Kuleli Askeri Lisesi araplara satıldı' iddiaları üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığına dair çıkan iddialara yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili Akar, şunları kaydetti:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir."

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