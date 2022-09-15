Türkiye Gazetesi

Eski CHP'li vekilin katıldığı programda sarfettiği sözlerin ardından harekete geçildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22'nci dönem Milletvekili Berhan Şimşek’in, katıldığı bir televizyon programında "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki İçişleri Bakanlığı’nın avukatı ile sanık Şimşek’in avukatı hazır bulundu.

2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, ‘militan’ kelimesinin 'yasadışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi' olması anlamını taşıdığını; valiler, kaymakamlar ve yargıçlara ‘militan’ denmesinin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve devletin yargı organlarının illegal bir idari örgütlenme olarak algılanmasına sebebiyet verdiğini belirtti. Mütalaada, sanığın ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

6 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Alınan savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Berhan Şimşek’i önce ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, daha sonra ise 6 ay hapis kararını para cezasına çevirerek, sanığın 6 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

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