Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis; Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıf yaparak, "Bir gece değil, gündüz gelmelerini bekliyoruz" demişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in açıklamalarına cevap geldi; "Yunan’ın gündüzü gece olacak". Fuat Oktay, Sivas’ta AK Partililer ile bir araya geldi. Oktay, partililere hitaben yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GARDAŞ AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ

Türkiye'nin Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanında olduğunu yineleyen Oktay, “Can Azerbaycan’ın Mehmetçikleri sınırda Ermeni terörüne maruz kaldığında biz Ankara’da, Sivas’ta rahat uyuyamayız. Şanlı Karabağ zaferinden sonra sınırların netleştirilmesi konusunda da gardaş Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan tahriklere ve kışkırtmalara bir an önce son vermelidir. Biz bu konuda da her zaman Can Azerbaycan’ın yanındayız ve Azerbaycan için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

YUNANİSTAN'IN GÜNDÜZÜ GECE OLACAK

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in açıklamalarına cevap veren Oktay, "Muhalefetin ağzına alamadığı Yunanistan, her gün hava sahamızı, mavi vatan sathımızı suistimal etmeye çalışıyor. Uluslararası anlaşmalara göre gayrı askeri statüdeki adaları silahlandırıyor. Ege’de geri itme yaparak her gün çok sayıda bebeğin aileleriyle birlikte ölümüne sebep oluyor. Böyle pervasız hareket eden bir Yunanistan’a biz 'aklını başına al' 'İzmir’i unutma' deyince tansiyonu yükselten taraf mı oluyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız açık ve net şekilde uyardı; 'adaları silahlandırmayı bırak yoksa bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. Bakıyoruz Miçotakis de gece gelme gündüz gel diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye Ege’de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan’ın gündüzü gece olacak. Türkiye uluslararası anlaşmalara dayanarak gereğini yaparsa Yunan'ın güvendiği adalara kar yağacak. Onları bu maceralara sürükleyenler, dost görünenler tabi anında ortadan kaybolur o zaman. Bu yüzden İzmir’i unutma diyoruz, Kıbrıs’ı unutma diyoruz” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te, Yunanistan'ın Türk jetlerine kilit atarak taciz etmesine tepki göstererek, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" ifadeleriyle uyarmıştı. Erdoğan ayrıca, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" demişti. Miçotakis de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıf yaparak, "Bir gece değil, gündüz gelmelerini bekliyoruz" demişti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Miçotakis’e sert tepki: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in açıklamalarına ilişkin, "Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz" dedi.

Miçotakis: Erdoğan ile görüşmeye hazırım Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’ye yönelik provokatif eylemlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözleri ile cevap almıştı. Türkiye ile sürekli gerilimi artıracak açıklamalarda bulunan Miçotakis geri adım attı ve Türkiye ile diyaloğa hazır olduğunu açıkladı.