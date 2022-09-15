Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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