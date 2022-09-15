Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere Semerkant'ta.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yürüttüğü ikili temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı oteldeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant’ta ağaç dikti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da Aliyev ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi.