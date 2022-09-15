Türkiye Gazetesi

Sivil toplum kuruluşlarının Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu önderliğinde LGBT örgütlerinin dayatmalarına karşı İstanbul'da yapacağı ve ailelerin katılacağı yürüyüşe Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) destek verdi . 150 sivil toplum kuruluşu ve aileler, 18 Eylül’de İstanbul Saraçhane’de buluşup Beyazıt Meydanı’na yürüyecek. RTÜK toplantısında alınan kararla LGBT akımları ve derneklerine karşı yapılacak mitingin tanıtım videosunun ‘kamu spotu’ olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

İŞTE RTÜK'ÜN AÇIKLAMASI

Kararda şöyle denildi:

Büyük Aile Buluşması olarak adlandırılan etkinlik konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan bir adet televizyon ve bir adet radyo spotu incelenmiş olup, Üst Kurulumuzun 14.09.2022 tarihli ve 2022/36 sayılı toplantısında; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre "kamu yararına yönelik spot film olarak" kabulüne ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının önerilmesine, bu spotlara ayrılan yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplanmasında dikkate alınmamasına karar verilmiştir. Söz konusu spotlar, www.rtuk.gov.tr internet adresinde yer alan "Yayıncı-Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları-Kamu Spotları" bölümüne eklenmiştir.

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