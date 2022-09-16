Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'ün bazı ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Marmaris'i küle çevirmişti! Ormanı yakan sanık için istenen ceza belli oldu Yaz başında Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4500 hektar orman alanının yanmasına neden olan tutuklu sanık için istenen ceza belli oldu. İlk duruşmada suçunu itiraf eden Sacit Ayhan için hazırlanan iddianamede 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşmasının 9 Kasım'da görülecek.

Tokat’ta aynı yerde 24 saat sonra ikinci kez orman yangını! Vatandaş yardım istedi Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında dün yanan 3 hektar ormanlık alanda ikinci kez yangın çıktı. Vatandaş çektiği video ile yardım istedi. Yangın bir saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı.