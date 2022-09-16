Türkiye Gazetesi

Türkiye-İran sınırına düzensiz göçleri engellemek için inşa edilen güvenlik duvarında çalışmalar sürüyor.

Harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler ve insansız hava araçlarıyla teknolojinin bütün imkânlarını kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri yasa dışı faaliyetleri anında müdahaleyle engelliyor.

İnsansız hava araçları ve optik kulelerle sürekli gözetim altında tutulan 295 kilometrelik sınır hattında ihalesi yapılan 164 kilometrelik bölümün 64 kilometresinde duvar çalışmaları tamamlandı. Yedi yüklenici firma tarafından sürdürülen çalışmalarda 283 kilometre de hendek kazıldı.

Sınırdaki, haberleşme ve gözetleme olmak üzere 103 elektro optik kuleden 51’i tamamlandı, 52’sine elektrik nakil hattı çekim işlemleri sürüyor. 72 lego ve 45 monoblok kulenin inşaatının da kısa süre içinde tamamlanmasıyla toplam 220 kuleden sınır hattının sürekli kontrol altında tutulması planlanıyor.

İnşaatı tamamlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarının 55 kilometrelik bölümüne iki ve üç sıra şeklinde jiletli tel çekildi.

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