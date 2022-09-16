Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

6 İLA 10 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK

Metoroloji’nin aktardığı uyarıya göre, hava sıcaklıklarının, 15.09.2022 Perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi’nden başlayarak artacağı, 19.09.2022 Pazartesi gününe kadar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek

Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Az bulutlu ve açık 32

Trabzon: Az bulutlu ve açık 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Meteoroloji uzmanı uyardı: Sıcaklıklar 15 derece düşecek, hastalanabilirsiniz Sıcak havalar yeniden etkili olmaya başladı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sıcaklıkların kısa süreli olacağını söyledi. Havaların 15 derece birden düşeceğini belirten Ökten “Pazar günü hastalanabilirsiniz” şeklinde uyarıda bulundu.

Meteoroloji bölge bölge uyardı: 19 ilde sağanak alarmı (14 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; 19 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağış alacak yerlerin yurdun Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimleri olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! Sağanak kuvvetli gelecek (13 Eylül hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu sağanağın yer yer kuvvetli olması beklenirken, Meteoroloji'den ani gelişebilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.